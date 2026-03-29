İzmit Yeni Mahalle Ayaz Sokak'ta 11 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen olayda, Fırat O.'nun (26) kullandığı otomobile seyir halinde olduğu sırada kurşun yağdırılmış, direğe çarparak duran araçtaki Fırat O. ağır yaralanmıştı. Olay yerinde 11 mermi kovanı bulan polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan şüphelilerden Taner A. (28), Kamer Y. (38), Devran G. (29) ve Salih G. (32) tutuklanırken, Erol N. (37) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Fırat O. ise uzun süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

"ÖLDÜRÜLEN KUZENLERİNİN İNTİKAMINI ALMAK İSTEDİLER"

Olaya ilişkin Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, saldırının azmettiricisi olduğu belirtilen ve hakkında yakalama kararı bulunan firari Emrah B.'nin (35), olayı İstanbul Sancaktepe'de 22 Nisan 2016'da öldürülen kuzenleri Abdullah Güncan'ın intikamını almak için planladığı vurgulandı. Fırat O.'nun söz konusu cinayet davasında suça sürüklenmiş çocuk sıfatıyla yargılanıp 4 yıl hapis yattığı ve 2020'de tahliye olduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.

Ayrıca iddianamede, Fırat O.'nun 16 Ocak 2025 tarihinde Sancaktepe'de otomobilinin İsmail G. ve yanında bulunan Muhammed A.T. tarafından kurşunlandığı, Fırat O.'nun bu olay nedeniyle şikayetçi olduğu ve İsmail G.'nin halen firar durumda olduğu belirtildi. İddianameye göre bu iki olay, Abdullah Güncan'ın yakınları ile Fırat O. arasında husumetin temelini oluşturdu.

"ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDE 3 KEZ KEŞİF YAPMIŞ"

İddianamede, şüpheli Emrah B., Devran G. ve Salih G.'nin, kuzenleri Abdullah Güncan'ın öldürülmesi olayından sonra müştekiye kin besleyip öldürme fikrini oluşturdukları kaydedildi. Şüphelilerin iş birliği yaparak Emrah B.'nin kız arkadaşı Kamer Y.'yi Fırat O.'yu olay yerine çağırmak için kullandıkları, tetikçilik için anlaşılan Taner A.'nın olaydan birkaç gün önce İzmit'e çağrılarak Kamer Y. tarafından karşılandığı belirtildi. Olaydan bir gün önce Devran G., Salih G., Kamer Y. ve Taner A.'nın olay yerinde 3 kez keşif yaptığı, olay günü Kamer Y.'nin Erol N.'ye ait aracı alarak Taner A.'yı olay yerine götürdüğü ve Taner A.'nın müştekinin aracına 11 el ateş ederek İstanbul'a kaçtıkları vurgulandı.

AZMETTİRME, YARDIM ETME VE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

İddianamede, İstanbul'a kaçan Taner A.'yı Devran G. ve Salih G.'nin sakladığı ve ihtiyaçlarını giderdiği ifade edildi. Emrah B., Devran G. ve Salih G.'nin azmettirici, Kamer Y. ve Erol N. yardım eden, Taner A.'nın ise suçu işleyen konumunda olduğu, Emrah B. hakkında ayrıca yakalama kararı bulunduğu ifade edildi. Yine iddianamede yer alan ilk adli muayene raporunda, müşteki Fırat O.'nun boyun, göğüs, sağ omuz, sağ bacak, sağ dirsek, sol dirsek ve sol bilek kısımlarından hayati tehlike arz edecek şekilde ateşli silahla ağır yaralandığı kaydedildi.

FIRAT O.: "OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ GÜN KAMER İLE BULUŞMAK ÜZERE ANLAŞTIK, BANA KONUM GÖNDERDİ"

İddianamede ifadesi yer alan Fırat O., Abdullah Güncan'ın bazı akrabaları tarafından birçok kez tehdit edildiğini ileri sürerek, "Birçok kez, 'Bizden kurtulamazsın, senden intikamımızı alacağız' şeklinde tehdit içerikli mesajlar aldım. Olay meydana gelmeden 1 ay kadar önce Kamer Y. ile Instagram üzerinden tanıştım. Olayın meydana geldiği gün Kamer ile buluşmak üzere anlaştık, bana konum gönderdi. Konuma giderken ormanlık alandan geçerken tanımadığı biri bana defalarca kez ateş etti. Aracım bir yere çarparak durdu" dedi.

DEVRAN G.: "BEN EMRAH'A TAMAMEN GÜVENDİĞİM İÇİN TALİMATLARINI YERİNE GETİRDİM"

Sanık Devran G. ise kuzeni Emrah G.'nin kendisinden Ordu'dan gelen Taner A.'yı İzmit'te karşılamasını ve ihtiyaçlarını gidermesini istediğini söyledi. İşleri bittikten sonra Kamer Y. ve Taner A.'nın yanına gittiğini, onları İstanbul'da Çekmeköy ve Sancaktepe arasında bir yere bıraktığını anlatan Devran G., ertesi gün Emrah G.'nin talimatıyla Taner A.'yı Ördekli Mahallesi'nde bir eve götürdüğünü dile getirdi.

Olaydan yaklaşık 10 gün sonra Emrah G.'nin kendisinden 400 avro borç istediğini ve bu parayı gönderilen konuma götürdüğünü ifade eden Devran G., bu konumda kuzeni Salih'le karşılaştığını ancak neden orada olduğunu sormadığını, Emrah G.'ye güvendiği için talimatlarını yerine getirdiğini ve olaydan haberi olmadığını savundu. Devran G., "Ben Emrah'a tamamen güvendiğim için talimatlarını yerine getirdim. Polisler beni alana kadar böyle bir olayın gerçekleştiğinden haberim yoktu. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

SALİH G.: "KUZENİMİN ÖLDÜRÜLME OLAYINI ÇOKTAN UNUTTUM"

Bir diğer sanık Salih G. de olayla bağlantısının sadece Devran'ın birine yardım edeceklerini söylemesi üzerine Taner'in bulunduğu eve yemek götürmek olduğunu iddia etti. Taner A.'yı şahsen tanımadığını, kapıdan 2-3 kez yemek bırakıp ayrıldığını savunan Salih G., Taner'in ifadesinde geçen 800 avro para verdiği iddiasını reddetti. Salih G, müşteki Fırat'ı tanımadığını söyleyerek, "Her ne kadar Fırat'ı tanımadığımı söylemiş isem de benim kuzenimin öldürülmesinde ismi geçtiği için şahsın adını ve kimlik bilgilerini biliyorum, sadece yüzünü bilmiyorum. Kuzenimin öldürülme olayını çoktan unuttum, bu sebeple yaralanma olayını konuşmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

EROL N. ARACINI GÜVEN İLİŞKİSİYLE VERDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Memur olarak çalıştığını ve ek iş olarak taksicilik yaptığını belirten sanıklardan Erol N., Kamer Y.'yi taksi işinden tanıdığını anlattı. Olay günü Kamer Y.'nin ısrarla kendisini Kocaeli'ye çağırdığını, işlerini hallettikten sonra yarım saatlik bir işi olduğunu söyleyerek aracını istediğini kaydeden Erol N., ifadesine şöyle devam etti:

"Israrına dayanamadım ve Kocaeli'ye gelerek buluştuk. İşlerini hallettikten sonra arkadaşı Fırat ile bulaşacağını yarım saat araba ile işi olduğunu söyledi. Ben de şoförlüğüne güvendiğim için arabayı verdim, ancak uzun bir süre gelmedi. Kamer, yolda kaza olduğunu için trafikten gelemediğini söyledi. Ardından Kamer'i evine bıraktım. Aynı akşam Kamer, Fırat'ın yaralandığına dair haber linki attı, ben de buradan öğrendim. Ben ona durumu sorduğumda, olayın bizim ile bağlantılı olmadığını söyledi. Kamer beni sadece taksi için aramıştır. Emrah, Kamer'in sevgilisidir. Aralarında sevgili muhabbeti harici bir konuya şahit olmadım. Ben kesinlikle bu olayın içerisinde değilim, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

KAMER Y.: "EMRAH BENİ KONUŞMAYA DEVAM ETMEM İÇİN İKNA ETTİ"

Sanık Kamer Y. de ifadesinde, Emrah G. ile gönül ilişkisi olduğunu anlatarak, "Emrah, daha önceden Fırat'ın, yanında kız arkadaşı varken dövdüğünü, bu sebeple karşılığı olarak Fırat'ı dövdürmek istediğini söyledi. Kendisi Fransa'ya gitti ve bana Fırat'ın Instagram adresini verdi, biz konuşmaya başladık. Cinsel içerikli konuşmaya başlayınca bu durumu Emrah'a söyledim. Ancak Emrah beni konuşmaya devam etmem için ikna etti. Emrah bana daha önceden tanıdığım Taner'in bu işi yapacağını söylemişti. Emrah beni aradı, Taner'in Ordu'dan İzmit'e geleceğini, otogardan almamı istedi, ben de Taner'i otogardan ticari taksi ile aldım ve kafeye geldik" diye konuştu.

"OLAY YERİNE KEŞFE GİTTİK"

Taner A. ile aralarında geçen konuşmaları detaylandıran Kamer Y., şöyle konuştu:

"Taner'e, Fırat'ın fiziksel olarak kendisinden daha güçlü olduğunu, Fırat'a nasıl karşı koyabileceğini sorduğumda, kendisi bana sadece araçtan inerken bir kere kafa atacağını söyledi. Daha sonra biz Taner ile ayrıldık. Taner'in İstanbul'a taksiyle gittiğini gördüm. Bir kaç saat sonra ben çarşıdayken Devran, Taner ve yanlarında tanımadığım bir şahıs ile yanıma geldiler. Sonra hep beraber olay yerine keşif için Devran'ın talimatı ile gitmeye karar verdik, bu sürede bana yeni bir telefon ve hat verdiler. Bunu da Emrah söylemişti. Kendi telefon numaramı Fırat'a vermemi istemedi. Ben de beni kıskandığını düşündüm."

"BEN ŞOK GEÇİRDİM"

Keşifin ardından buluşma gününü de anlatan Kamer Y., "Fırat benimle buluşmak istedi, otelde buluşmak için sözleştik. Beni önce evden alacaktı, durumu Emrah'a anlattım. Emrah, 'Buluşabilirsin' dedi. Taner, İstanbul'dan taksi ile geldi. Ben de onu arkadaşım Erol'dan aldığım araç ile Taner'i aldım. Erol ile benim aram çok iyi olduğu için kendisinden arabayı rica ettim. Olay yerinde Taner'i indirdim. Fırat'ın aracının ışıklarını gördüm. Ben de arabadan inmek için yeltendiğimde Taner bana, 'Sen inme' dedi. Kendisi arabadan indikten yaklaşık bir dakika sonra 6-7 el ateş sesi duydum. Sonrasında Taner benim aracıma bindi ben şok geçirdim, yardım çağırmak için telefonumu elime aldığımda Taner benim telefonumu elimden alıp, torpidoya vurarak kırdı, silahı belinden çıkarıp, sağ kolumun altına dayadı, 'Bir tane indirdim, seni de indiririm, dediğim yere sür' dedi. Korktuğum için arabayı sürdüm, İstanbul'da Taner'i bıraktım" dedi.

"SADECE KADINLIK DUYGULARIMIN ÖNÜNE GEÇEMEDİM"

Olay sonrası Kuruçeşme'ye dönerek aracı Erol N.'ye verdiğini söyleyen Kamer Y., ertesi gün Emrah G.'nin kendisini arayarak Devran G. ve Taner A.'nın numaralarını sildirdiğini anlattı. Kamer Y., "Emrah, 'Sakın bizi patlatma. Ben Fransada'yım, Taner'i de yanıma aldıracağım. Orada tek kalan sensin, 30 yıl yatarsın' şeklinde söylemleriyle birlikte kızımın okulunu da bildiğini söyleyerek tehditkar konuştu. Emrah sonradan benim üzerimde baskı kurmaya çalıştı. Fırat'ın sağlık durumunu öğrenmemi istedi. Ben de Umuttepe'de hemşire olan arkadaşımı aradım. Bilgi alıp alamayacağımı sordum, o da adli vaka olduğu için bilgi veremeyeceğini söyledi. Sonrasında polisler bizi yakaladı. Çok pişmanım, ben kimseyi öldürme kastıyla hareket etmedim. Sadece kadınlık duygularımın önüne geçemedim. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum" diye konuştu.

TETİKÇİ TANER A: "EMRAH, BİR KİŞİNİN TARAFIMCA YARALANMASI SONUCU EV, ARABA ALABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Sanık Taner A. ise maddi durumunun kötü olması sebebiyle Emrah G.'nin kendisine bir kişiyi yaralaması karşılığında ev ve araba alabileceğini söylediğini, bunu kabul ettiğini belirtti. Tarihleri Emrah G. ile Kamer Y.'nin birlikte ayarladığını belirten Taner A., Ordu'dan İzmit'e Kamer Y.'nin parasıyla geldiğini, Devran G.'nin kendisini İstanbul'a götürdüğünü anlattı. Taner A., olay günü Emrah G.'nin gönderdiği taksiyle belirlenen konuma giderek bekleyen bir araçtan silahı teslim aldığını ifade etti. Kamer Y.'nin aracıyla olay yerine gittiklerini belirten Taner A., arabanın şoför kapısına doğru yaralamak amaçlı ateş ettiğini, kaç el ateş ettiğini hatırlamadığını, daha sonra silahı çöp konteynerine, telefonu ve sim kartı da yola attığını itiraf etti.

"BEN BU OLAYI MADDİ DURUMUM OLMAMASI SEBEBİYLE KABUL ETMEK ZORUNDA KALDIM"

Olay sonrası Emrah G.'nin aradığını ve Devran G.'nin kendisini bir eve götürdüğünü anlatan Taner A., "Devran beni aldı ve bir eve götürdü, telefon da verdi, 'Emrah seni arar' dedi. Bu evde bir hafta kaldım. Emrah ile ara ara konuştuk. Daha sonra beni Esenyurt'ta başka bir eve gönderdi. Burada da yaklaşık bir hafta kaldım. Bu sürede yanıma Salih ve Devran bir kez geldi. Bana yemek getirdiler. Emrah bana, 'Bu olayı kimseye anlatma' dedi. Biz bu kişiler ile hiçbir şekilde olay hakkında konuşmadık. İkisi ile de evde yüz yüze geldik. Sonrasında polisler bu evden aldı. Ben bu olayı maddi durumum olmaması sebebiyle kabul etmek zorunda kaldım. Beni bu şekilde kandırdı. Çok pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum" dedi.

İDDİANAMEDE İSTENEN CEZALAR

İddianamede, eylemin kasten öldürmeye teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle silahı kullanan sanık Taner A. hakkında 9 yıldan 15 yıla kadar hapis, cinayeti planlayarak azmettirdikleri belirtilen şüpheliler Emrah B., Devran G. ve Salih G. hakkında da ayrı ayrı 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olayda lojistik destek ve araç temini sağlayarak suça yardım ettikleri tespit edilen şüpheliler Kamer Y. ile Erol N. hakkında ise ayrı ayrı 4 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.