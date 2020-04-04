Salgının ortasında yürek burkan fotoğraf... Korkunç şartlar bile sevgiye engel değil

star.com.tr 04 Nisan 2020 Cumartesi 12:33 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 12:33

İngiltere'nin Essex bölgesindeki Colchester şehrinde yaşayan küçük Emmie Gizatullin, dünya çapında 150'den az insanda görülen bir cücelik hastalığı olan Kniest Displazi ile doğdu.



İki yaşındaki çocuk, tüm dünyayı etileyen koronavirüs (Covid-19O) pandemisi nedeniyle 40 yaşındaki annesi Hannah Gizatullin ve 11 yaşındaki kardeşi Adam ile evde izalosyon başlattılar.

Genetik hastalığı nedeniyle Emmie, enfeksiyonlara, hastalıklara ve solunum problemlerine karşı savunmasız. Ayrıca Covid-19 gibi akciğerleri etkileyen virüsler, nefes borusu çok küçük olduğu için ölümcül olabilir.

Ancak küçük kızın 49 yaşındaki babası Marat, forklift sürücülüğü yapıyor ve çalışmak zorunda... Bu nedenle aile, Hannah'nın annesinin evinde, babadan ayrı yaşamalarının küçük Emmie için güvenli olacağına karar verdi.

'KORKUNÇ ENGELLERE RAĞMEN HALA SEVGİ VAR'

Sevgi dolu baba, çocuklarını görebilmek ve Emmie'yi mutlu etmek için her sabah bulundukları evin yakınına gidip, kızına el sallayarak ona öpücükler gönderiyor.

The Sun'ın haberine göre Hannah, dünyaya evde kalmanın ve kendini tecrit etmenin önemi hakkında güçlü bir mesaj göndermek için, baba ve küçük kızın birbirini duvarlar arkasından sevme görüntülerini paylaştı.

Hannah, 'Bu anın çok özel olduğunu düşündüm ve fotoğrafladım. Korkunç engellere rağmen hala sevgi var.' diyen Hannah şu ifadeleri kullandı:

Herkes toplumumuzdaki savunmasız kişileri korumak için elinden geleni yapmak zorunda. Ayrı olmaktan nefret ediyoruz ve Marat'ın bizimle birlikte olmaması acı veriyor, ancak Emmie'yi korumak için ne gerekiyorsa yapmamız gerektiğini biliyoruz.

Emmie'nin neler olup bittiğini anlamadığını, ancak kısa ziyaretlerle bile babasını gördüğü için çok mutlu olduğunu belirten Hannah, ' Bu zor zamanları aşabilmek için mümkün olan en küçük mutluluğu görmelisiniz.' dedi.

star.com.tr