İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7368
  • EURO
    7,3003
  • ALTIN
    350.572
  • BIST100
    89552.6
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Salgının ortasında yürek burkan fotoğraf... Korkunç şartlar bile sevgiye engel değil
Yaşam

Salgının ortasında yürek burkan fotoğraf... Korkunç şartlar bile sevgiye engel değil

Bir anne, nadir bir genetik hastalığı olan çocuğunun yürek burkan bir fotoğrafını paylaştı. Nadir görülen bir hastalığı olan küçük kızın çalışmak zorunda olan babası, koronavirüs salgını nedeniyle savunmasız çocuğun zarar görmemesi için, evin camından ona sadece el sallayabiliyor.

star.com.tr04 Nisan 2020 Cumartesi 12:33 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 12:33
ABONE OL

İngiltere'nin Essex bölgesindeki Colchester şehrinde yaşayan küçük Emmie Gizatullin, dünya çapında 150'den az insanda görülen bir cücelik hastalığı olan Kniest Displazi ile doğdu.

İki yaşındaki çocuk, tüm dünyayı etileyen koronavirüs (Covid-19O) pandemisi nedeniyle 40 yaşındaki annesi Hannah Gizatullin ve 11 yaşındaki kardeşi Adam ile evde izalosyon başlattılar.

Genetik hastalığı nedeniyle Emmie, enfeksiyonlara, hastalıklara ve solunum problemlerine karşı savunmasız. Ayrıca Covid-19 gibi akciğerleri etkileyen virüsler, nefes borusu çok küçük olduğu için ölümcül olabilir.

Ancak küçük kızın 49 yaşındaki babası Marat, forklift sürücülüğü yapıyor ve çalışmak zorunda... Bu nedenle aile, Hannah'nın annesinin evinde, babadan ayrı yaşamalarının küçük Emmie için güvenli olacağına karar verdi.

'KORKUNÇ ENGELLERE RAĞMEN HALA SEVGİ VAR'

Sevgi dolu baba, çocuklarını görebilmek ve Emmie'yi mutlu etmek için her sabah bulundukları evin yakınına gidip, kızına el sallayarak ona öpücükler gönderiyor.

The Sun'ın haberine göre Hannah, dünyaya evde kalmanın ve kendini tecrit etmenin önemi hakkında güçlü bir mesaj göndermek için, baba ve küçük kızın birbirini duvarlar arkasından sevme görüntülerini paylaştı.

Hannah, 'Bu anın çok özel olduğunu düşündüm ve fotoğrafladım. Korkunç engellere rağmen hala sevgi var.' diyen Hannah şu ifadeleri kullandı:

Herkes toplumumuzdaki savunmasız kişileri korumak için elinden geleni yapmak zorunda. Ayrı olmaktan nefret ediyoruz ve Marat'ın bizimle birlikte olmaması acı veriyor, ancak Emmie'yi korumak için ne gerekiyorsa yapmamız gerektiğini biliyoruz.

Emmie'nin neler olup bittiğini anlamadığını, ancak kısa ziyaretlerle bile babasını gördüğü için çok mutlu olduğunu belirten Hannah, ' Bu zor zamanları aşabilmek için mümkün olan en küçük mutluluğu görmelisiniz.' dedi.

star.com.tr

Sağlıkçı anne babadan 'online' doğum günü kutlaması

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı
Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı

Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı

Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi

Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi

ABD'den teröristlere skandal 'koronavirüs' yardımı!
ABD'den teröristlere skandal 'koronavirüs' yardımı!

ABD'den teröristlere skandal 'koronavirüs' yardımı!

Putin çağrı yaptı, fiyat verdi: Bizim için makuldur
Putin çağrı yaptı, fiyat verdi: Bizim için makuldur

Putin çağrı yaptı, fiyat verdi: Bizim için makuldur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.