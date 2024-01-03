İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2024 Çarşamba / 22 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7818
  • EURO
    32,6387
  • ALTIN
    1970.7
  • BIST100
    7532.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Salihli Belediyesi bin 221 çiftin mutluluğuna ortak oldu
Yaşam

Salihli Belediyesi bin 221 çiftin mutluluğuna ortak oldu

Salihli Belediyesi, 2023 yılında evlilik kararı alan bin 221 çiftin nikah akdini gerçekleştirerek mutluluklarına ortak oldu.

IHA3 Ocak 2024 Çarşamba 12:19 - Güncelleme:
Salihli Belediyesi bin 221 çiftin mutluluğuna ortak oldu
ABONE OL

Salihli'de 2023 yılı içerisinde bin 221 çift, "mutluluğa evet" dedi. Salihli Belediyesi Evlendirme Dairesine başvurarak evlilik kararı alan bin 221 çiftin nikâhları Evlendirme Memurları Filiz Kahraman ve Mustafa Türkay tarafından kıyılırken yabancı evlilik sayısı da 41 olarak gerçekleşti. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da, yıl boyunca 101 çiftin nikahını bizzat kıyarak mutluluklarına ortak oldu. Başkan Kayda, "Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır" diyerek nikahlarını kıydığı tüm çiftlere fincan takımı hediye etti.

Evlilik kararı alan tüm çiftlere, bir ömür boyu sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir evlilik hayatı dileyen Başkan Kayda, 2024 yılının Türkiye ve Salihli'ye sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.