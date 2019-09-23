Salonda ıslak beton kazası

Özel bir okulda öğretmenlik yapan Seher Kızıcı, sabah saatlerinde işine gitti. Mühendis eşi ise, öğleden sonra evden çıktı. Seher Kızıcı, öğlen salon duvarlarının yıkıldığını öğrenerek, eşiyle birlikte eve döndü. Duvarlarının bitişikteki inşaata perde beton kalıbının döküm sırasında basınçla patlaması nedeniyle yıkıldığını öğrenen çift, durumu hemen zabıta ekiplerine bildirdi. Eşyaları ıslak beton altında kalan çift, müteahhitten zararlarının karşılanmasını istedi. Müteahhit ise ancak şikayetlerini geri çektiklerinde zararlarını karşılayacağını söyledi. Bir ay önce de aynı inşatta yapılan perde beton dökümü sırasında ikinci kattaki dairenin duvarlarının yıkıldığı öğrenildi. Seher Kızıcı, “Duvarın yıkılmasında önce koltukta eşim yatıyordu. Eşim de beton altına kalabilirdi. Biz evimize geldiğimizde korkunç bir manzarayla karşılaştık. Müteahhit beye bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk ve zabıta ekiplerini de buraya çağırdık” şeklinde konuştu.