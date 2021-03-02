Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonu

AA 02 Mart 2021 Salı 18:53 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 18:53

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınanlardan 3'ü daha adli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan ve gözaltı süreleri uzatılan 32 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Gözaltı süresi uzatılan 28 zanlı ise tekrar emniyete götürüldü.

Samsun merkez ile İstanbul, Adana ve Ordu'da 23 Şubat'ta, organize suç örgütleri ve karıştıkları suçların deşifre edilmesine yönelik eş zamanlı operasyonda 61 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 21'i emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan biri savcılıktan, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Zanlıların kasten öldürme, azmettirme, cebir ve tehdit ile ihaleye fesat karıştırma, nitelikli yağma, yağmaya yönelik silahlı tehdit, iş yeri kurşunlama, silahla kasten yaralama, mala zarar verme, suç örgütüne gelir sağlamaya yönelik uyuşturucu ticareti ve kumar oynatmak, soruşturmanın gizliliğinin ihlali, suçlunun kayrılması, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri öne sürülmüştü.