Samsun'da 154 kişiye 323 bin lira kısıtlama ihlal cezası

AA 27 Şubat 2021 Cumartesi 23:54 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 23:54

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 154 kişiye 323 bin 112 lira ceza verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun birçok karar aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler icra edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan kontrollerde 7 bin 230 şahsın GBT-HES sorgusu yapılmış, sokağa çıkma yasağına uymayan 97 şahsa idari işlem yapılarak 184 bin 426 lira para cezası uygulanmıştır. Kovid-19 kapsamında 19 ekiple 692 şahıs ikametlerinde denetlenmiş, karantina kuralına uymayan bir şahsa adli, bir şahsa idari işlem yapılmış, maske takma kuralına uymayan 5 şahsa ise 4 bin 500 lira idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca 2 bin 238 araç kontrol edilmiş, 4 araç sürücüsüne 14 bin 779 lira idari para cezası uygulanmış, 12 park ve 4 metruk bina kontrol edilmiş, 25 sentetik ecza ile 1,45 gram esrar ele geçirilmiştir."

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de denetimlere katıldığı kaydedilen açıklamada, "Jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 bin 508 şahıs sorgulanmış, yoklama kaçağı suçundan aranan 3 şahıs yakalanmış, 57 şahsa sokağa çıkma yasağına uymadığından 138 bin 686 lira idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Ayrıca çevreyi kirletme kabahatinden bir şahsa idari işlem uygulanmış, bin 490 araç sorgusu yapılarak 7 araç trafikten men edilmiş, bir hacizli araç yakalanmış ve 23 araç sürücüsüne 10 bin 910 lira idari trafik cezası kesilmiştir. Yapılan faaliyetler sonucunda 3 gram bonzai ele geçirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.