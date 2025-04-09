İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2025 Çarşamba / 11 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,012
  • EURO
    42,0751
  • ALTIN
    3721.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Samsun'da anne vahşeti! Öğretmen kızını öldürdüğünü itiraf etti
Yaşam

Samsun'da anne vahşeti! Öğretmen kızını öldürdüğünü itiraf etti

Samsun'un Atakum ilçesinde öğretmen kızını boğarak öldürüp olaya intihar süsü verdiğini itiraf eden anne gözaltına alındı.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 13:01 - Güncelleme:
Samsun'da anne vahşeti! Öğretmen kızını öldürdüğünü itiraf etti
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, önceki gece Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi 398. Sokak'ta, İlkadım Sakarya İlkokulu Rehber Öğretmeni Tuba Bahar Günaydın'ın (34), ikametinin banyo kısmında, sol bileği kesilmiş halde ölü bulunmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığınca otopsisi yapılan Günaydın'ın, boyun kısmında kırık olduğunun anlaşılması üzerine Günaydın'ın annesi S.G. (61) gözaltına alındı.

Emniyete işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye götürüldü.

S.G'nin ifadesinde, maktul ile yaşadığını ve 2021 yılında oğlunun Hakkari'de şehit düşmesinin ardından kızının depresyona girdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Kızının psikolojisinin bozulması sebebiyle sürekli kendisine şiddet uyguladığını iddia eden S.G'nin, kavga ettikleri esnada kızını ittiğini ve yere düştükten sonra boynunu sıkarak öldürdüğünü, akabinde intihar süsü vermek için bileğini kestiğini itiraf ettiği belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.