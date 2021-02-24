Samsun'da bir fabrikada yangın

AA 24 Şubat 2021 Çarşamba 00:19 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 00:19

Samsun'un Tekkeköy İlçesindeki bir demir çelik fabrikasında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bir demir çelik fabrikasının hurdaların eritildiği çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada OSB'ye ait itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Tekkeköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin desteğiyle söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.





