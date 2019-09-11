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Samsun'da eski eşini ve çocuklarını rehin aldı! Polis bacağından vurdu

Samsun'un İlkadım ilçesinde eski eşi ile 2 çocuğunu rehin alan kişiyi, bacağından vurarak etkisiz hale getiren 2 polis memuru 'ayın polisi' olarak belirlendi.

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İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Bülent Kırca ve Adem Çon'un, önceki gece eski eşi Ö.Y. (27) ile 2 çocuğunu rehin alan Ş.Ö'yü (46), etkisiz hale getirmeleri takdirle karşılandı.

Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Kırca ve Çon'u, 2019 Eylül ayının polisi olarak seçti.

Polis memurlarının fotoğrafları, ayın polisi seçilmeleri nedeniyle Emniyet Müdürlüğü binasının girişine asıldı.

Önceki gece bir ikamette tartışma seslerini duyan vatandaşlar, durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre güvenliği aldığı sırada ikametten silah sesi gelmiş, kapıyı kırarak içeri giren ekipler, eski eşi Ö.Y. ile 2 çocuğunu rehin alan Ş.Ö'yü ikna etmeye çalışmıştı. Zanlı, teslim olmak istemeyince polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Zanlının tedavisi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

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