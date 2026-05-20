20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
Yaşam

Samsun'da kayıp yaşlı kadından acı haber

Samsun'un Canik ilçesinde 17 Mayıs'tan bu yana kayıp olan 85 yaşındaki Türkan Yener'den acı haber geldi. Günlerdir sürdürülen yoğun arama çalışmalarının dördüncü gününde yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

İHA20 Mayıs 2026 Çarşamba 14:14 - Güncelleme:
Samsun'un Canik ilçesi Kaleboğazı Mahallesi Kabuk Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Türkan Yener'in (85) Pazar gününden itibaren kayıp olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Yener'in en son evindeki güvenlik kamerası görüntülerinde görüldüğü, daha sonra Mert Irmak Köprüsü çevresinde görüldüğüne dair değerlendirmelerin ekiplerce titizlikle incelendiği öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar özellikle ırmak yatağı ve çevresine yoğunlaşırken, günler süren arama faaliyetleri bölgede kesintisiz şekilde devam etti.

Çalışmaların dördüncü gününde, bugün saat 10.30 sıralarında Yener'in cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, cenazenin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildiği bildirildi.

  • Türkan Yener
  • Canik Kayıp
  • Acı Haber

