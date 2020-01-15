İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8921
  • EURO
    6,5593
  • ALTIN
    291.884
  • BIST100
    121614
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Samsun'da minik öğrenciler ''j'' harfini jandarmanın yardımıyla öğrendi
Yaşam

Samsun'da minik öğrenciler ''j'' harfini jandarmanın yardımıyla öğrendi

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir ilkokulda öğrenim gören minik öğrencilere 'j' harfi, jandarma ekiplerinin yardımıyla anlatıldı.

AA15.01.2020  10:03 - Güncelleme: 15.01.2020  10:03

Kubilay İlkokulu 1-E sınıfı öğretmeni Gülşen Duran, öğrencilerin harfleri daha iyi kavraması için farklı etkinlikler düzenliyor.

Duran, öğrencilerine "j" harfini öğretmek üzere jandarmadan yardım istedi.

Duran'ın daveti üzerine okula giden jandarma ekipleri, öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

Duran, okullarını ziyaret eden jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "İl Jandarma Komutanlığını aradım. Onlar da sağ olsun, kırmadılar. Öğrencilerimiz hem j harfini öğrendi hem de unutamayacakları bir anı oldu. 'Jandarmanın j'si' denildiğinde artık bu günü hatırlayacaklar." ifadelerini kullandı.

İlkadım İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Sefer de öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Minik öğrencilerimizi, j harfini daha iyi öğrenmeleri için ziyaret ettik. Jandarma olarak sosyal sorumluluk faaliyetlere katılmayı önemsiyoruz. Böylece öğrencilerimize jandarmayı da tanıtmış oluyoruz." dedi.

Dersin sonunda jandarma ekipleri, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Putin ile Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler ortaya çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek
Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek

Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek

Yeni görüntüler bir gerçeği daha ortaya çıkardı
Yeni görüntüler bir gerçeği daha ortaya çıkardı

Yeni görüntüler bir gerçeği daha ortaya çıkardı

Sert tepki gösterdi
Sert tepki gösterdi

Sert tepki gösterdi

Sudan'da darbe girişimi bastırıldı: 43 istihbaratçı gözaltında
Sudan'da darbe girişimi bastırıldı: 43 istihbaratçı gözaltında

Sudan'da darbe girişimi bastırıldı: 43 istihbaratçı gözaltında
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.