Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu

AA 29 Ağustos 2020 Cumartesi 18:35 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 18:35

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi ve Canik Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Canik ilçesinde şüpheli araç ve 3 adreste arama yapan ekipler, 1806 kapsül uyuşturucu hap, sentetik ecza ilacı, ruhsatsız tabanca, 7 dolu fişek, 525 sentetik hap, 3 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmaya götürüldü.

Ekipler, Bafra ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda ise 10 kilo 180 gram kubar esrar maddesi, 135 kök kenevir bitkisi, otomatik makinalı tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 61 fişek, 2 kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 2 şarjör, 10 kurusıkı tabanca fişeği ile ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.