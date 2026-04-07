  • Samsun'da zamana karşı nefes kesen yarış! Ambulans helikopter 15 dakikada yetiştirdi
Yaşam

Samsun'da zamana karşı nefes kesen yarış! Ambulans helikopter 15 dakikada yetiştirdi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çatıdan düşerek ağır yaralanan 59 yaşındaki Döndü T. için devletin tüm imkanları seferber edildi. 5 metre yükseklikten düşen talihsiz kadın için Samsun merkezden havalanan ambulans helikopter, pilotların usta manevrasıyla mısır tarlasına inerek yaralıya ulaştı. Gökyüzünde yapılan ilk müdahalenin ardından sadece 15 dakika içinde Samsun Şehir Hastanesi'ne ulaştırılan yaralı tedavi altına alınırken, hız ve koordinasyon dolu bu operasyon büyük takdir topladı.

İHA7 Nisan 2026 Salı 15:00
Samsun'da zamana karşı nefes kesen yarış! Ambulans helikopter 15 dakikada yetiştirdi
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 5 metre yükseklikten düşerek yaralanan 59 yaşındaki kadının imdadına ambulans helikopter yetişti. Yaralı kadın 15 dakikadan daha kısa bir sürede hastaneye ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Salıpazarı ilçesi Tahnal Mahallesi'nde evlerinin çatısından düşen Döndü T. için Samsun merkezden ambulans helikopter havalandı. Havalanan ambulans helikopter, sorumlu pilot Bülent Erdemir ve pilot Ahmet Çubukçu tarafından mısır tarlasına indirilerek yaralıya ulaşıldı. Yaralıya ilk müdahaleyi helikopterde Doktor Serdar Özçakmak yaptı. Yaralı, yaklaşık 15 dakikada Samsun Şehir Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.

