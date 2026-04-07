Samsun'da zamana karşı nefes kesen yarış! Ambulans helikopter 15 dakikada yetiştirdi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 5 metre yükseklikten düşerek yaralanan 59 yaşındaki kadının imdadına ambulans helikopter yetişti. Yaralı kadın 15 dakikadan daha kısa bir sürede hastaneye ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Salıpazarı ilçesi Tahnal Mahallesi'nde evlerinin çatısından düşen Döndü T. için Samsun merkezden ambulans helikopter havalandı. Havalanan ambulans helikopter, sorumlu pilot Bülent Erdemir ve pilot Ahmet Çubukçu tarafından mısır tarlasına indirilerek yaralıya ulaşıldı. Yaralıya ilk müdahaleyi helikopterde Doktor Serdar Özçakmak yaptı. Yaralı, yaklaşık 15 dakikada Samsun Şehir Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.