Feci kaza saniye saniye kamerada! Yol ortasında can pazarı

Sancaktepe'de meydan gelen feci kaza saniye saniye kameralara yansıdı
Sancaktepe'de iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
- DHA
Kaza Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. İki otomobilin karıştığı kaza sonrası can pazarı yaşandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olan bir kişi, Kartal Devlet Hastanesine diğer yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.
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