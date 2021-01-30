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Yaşam

Saniye saniye kaydedildi: Tramvay raylarına düşen kadın, makinistin dikkati ile kurtuldu

Samsun'da tramvay beklerken aniden fenalaşıp raylara düşen kadın, makinist Merve Yıldız Öker'in dikkati sayesinde kurtuldu.

DHA30 Ocak 2021 Cumartesi 13:48 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 13:48
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Olay, önceki gün Atakum ilçesinde hatif raylı sistemin Türk-İş durağında meydana geldi. 

Durakta tramvay bekleyen ismi öğrenilemeyen kadın, aniden fenalaşıp rayların üzerine düştü. 

Bir süre sonra durağa yaklaşan tramvayın makinisti Merve Yıldız Öker, raylar üzerindeki kadını fark etti. 

Tramvayı durduran Öker, baygın kadına ilk müdahaleyi de kendisi yaptı. Merve Yıldız Öker, Hatif Raylı Sistem Kontrol Merkezi ile iletişime geçip bilgi verdi. 

Bunun üzerine durağa sağlık ekipleri sevk edildi. Kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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