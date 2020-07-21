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Yaşam

Şanlıurfa'da 191 ev daha karantinaya alındı

Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle 191 ev daha karantinaya alınırken 107 evdeki karantina uygulaması ise sona erdirildi.

AA21 Temmuz 2020 Salı 19:28 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 19:38
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Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 191 ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Akçakale'de 1, Birecik'te 8, Bozova'da 1, Ceylanpınar'da 6, Eyyübiye'de 19, Haliliye'de 78, Hilvan'da 9, Karaköprü'de 44, Siverek'te 7, Suruç ve Viranşehir'de 9'ar olmak üzere 191 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 107 evde uygulanan karantinanın süresi de tamamlandı.

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