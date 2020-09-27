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Yaşam

Şanlıurfa'da bir evde yangın çıktı

Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangına müdahale eden 1 itfaiyeci yaralandı.

DHA27 Eylül 2020 Pazar 00:48 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 00:48
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Şanlıurfa'da , bir ailenin oturduğu evde çıkan yangın, itfaiyenin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Alevlere müdahale eden bir itfaiyeci yaralandı.

Yangın, akşam saatlerinde Asya Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evin balkonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden duman yükseldiğini görenler, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, bölgedeki elektrik enerjisi de kesildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın, kontrol altına alındı. 1 itfaiye personelin yaralandığı evde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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