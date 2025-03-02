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Yaşam

Şanlıurfa'da bir evin avlusunda bulunan kaya mezarı kayıt altına alındı

Şanlıurfa'da bir evin avlusunda bulunan kaya mezarı envantere kaydedildi.

AA2 Mart 2025 Pazar 13:26 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da bir evin avlusunda bulunan kaya mezarı kayıt altına alındı
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eyyübiye Mahallesi'nde bir evin avlusunda kaya mezarı bulunduğunu belirtti.

Kültür Envanteri Projesi kapsamında kaya mezarının envantere kaydedildiğini bildiren Şıldak, şunları kaydetti:

"Kaya mezarı, tek odalı bir yapıya sahip olup odanın bir duvarında sol kolu üzerine uzanmış bir erkek rölyefi yer alıyor. Diğer iki köşede ise iki kanatlı kadın rölyefleri bulunuyor. Odanın farklı yerlerinde başka rölyefler de var. Giriş kapısının iç kısmında, aşı boyasıyla işlenmiş ancak tahribat nedeniyle okunamayan bir yazıt yer alıyor. İlk kez kayıt altına alınan bu kaya mezarı, iç süslemeleri ve yazıtıyla benzerlerinden farklı bir görüntüye sahip."

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