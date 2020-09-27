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Yaşam

Şanlıurfa'da feci kaza: 7 yaralı

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan minibüsün uçuruma düşmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

DHA27 Eylül 2020 Pazar 23:26 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 23:26
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Siverek- Adıyaman karayolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Van’dan Adıyaman’a giden Adnan Bozak yönetimindeki 27 VZ 528 plakalı minibüs, yol yapım çalışmasından dolayı yolun tek şeride dönüşen bölgede sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Adnan Bozak ile minibüste bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı.

Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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