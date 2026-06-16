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Yaşam

Şanlıurfa'da film gibi olay! Kayıp sandıkları çocuk bagajdan çıktı

Şanlıurfa'da yeni aldıkları otomobilin bagajına habersiz giren 5 yaşındaki çocuk, içeride kilitli kaldı. Çocuğu bulamayınca sokaklarda aramaya başlayan aile, bagajdan gelen sesler üzerine gerçeği fark etti.

İHA16 Haziran 2026 Salı 09:32 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da film gibi olay! Kayıp sandıkları çocuk bagajdan çıktı
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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşandı.

Sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki P.A., babasının yeni aldığı park halindeki otomobilin bagajına girerek kapağı üzerine kapattı.

Yaklaşık 2 saat boyunca çocuktan haber alamayan ailesi, otomobile binerek sokaklarda onu aramaya başladı. Bir süre sokaklarda çocuğu arayan aile, gelen sesler üzerine çocuğun bagajda kilitli kaldığını fark etti.

Aracı park eden aile bagaj kapağını açamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, otomobilin arka koltuğunu sökerek bagajdaki çocuğa ulaştı. Sağ salim çıkartılan çocuk ailesine teslim edildi.

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