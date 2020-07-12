Şanlıurfa'da iki aile arasında çatışma: 1 ölü, 5 yaralı

DHA 12 Temmuz 2020 Pazar 19:25 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 19:25

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Kural Mahallesi’nde aralarında daha önceden husumet olan iki aile arasında tartışma çıktı. Her iki ailenin yakınlarının da dahil olması ile büyüyen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Evler arasında yaşanan çatışma sürerken, taraflar birbirlerine ait evleri ateşe vermeye çalıştı. İhbar üzerine mahalleye Jandarma Özel Harekat ekipleri ve Özel Harekât polisleri sevk edildi. Çatışmanın yaşandığı mahalleye tarafları durdurmak için Jandarma İl Alay Komutanı Eyyüp Sabri Kirişçi ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş geldi.

Olayların devam etmesi halinde bölgeye operasyon yapılacağı öğrenildi.