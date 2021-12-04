İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2021 Cumartesi / 29 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7194
  • EURO
    15,5684
  • ALTIN
    786.53
  • BIST100
    1910.41
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Şanlıurfa'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Yaşam

Şanlıurfa'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA4 Aralık 2021 Cumartesi 14:16 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 14:17
ABONE OL

Nevzat Korkmaz'ın kullandığı 44 HT 681 plakalı hafi ticari araç ile Müslüm K'nin kullandığı 34 AG 4195 plakalı soğan ve patates yüklü kamyonet, Şanlıurfa-Birecik kara yolunun 63'üncü kilometresinde çarpıştı.

Kazada, ticari araç sürücüsü Nevzat Korkmaz ile Meryem ve Yakup Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan kamyonet sürücüsü Müslüm K. Suruç Devlet Hastanesi'ne, Hakkı, Salih ve Nehsan Korkmaz ise Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hakkı Korkmaz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.