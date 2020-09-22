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Yaşam

Şanlıurfa'da narkotik operasyonu

Şanlıurfa'da narkotik polislerinin yaptığı operasyonda bir kamyonette 28 kilo esrar ele geçirildi.

DHA22 Eylül 2020 Salı 22:23 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 22:23
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Şanlıurfa’da , polisin düzenlediği operasyonda kamyonette 28 kilo esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kamyonette uyuşturucu taşındığı ihbarını aldı. Polis ekipleri plakası belirlenen kamyoneti kent girişinde durdurdu. Polislerin eğitimli köpek ile arama yaptığı kamyonetin tavanındaki gizli bölmedeki 58 paket içinde 28 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis araçta bulunan H.Ç., H.K.'yi, gözaltına alındı.

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