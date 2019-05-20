Şanlıurfa'da pes dedirten yolculuk

Edinilen bilgiye göre, görüntüler Şanlıurfa Viranşehir yolunun 45. kilometresinde kaydedildi. 67 TH 366 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanında oturan kişi ayaklarını camdan dışarı çıkardı. Otomobille seyir halindeyken ayağını camdan çıkaran sürücü kazaya davetiye çıkardı.

Diğer sürücülerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen otomobil sürücüsü, dakikalarca bu şekilde yol aldı. Sürücünün yanında oturan diğer şahıs da ayağını diğer camdan çıkardı. Tehlikeli yolculuk bir sürücünün cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.