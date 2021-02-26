İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2021 Cumartesi / 15 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4294
  • EURO
    8,982
  • ALTIN
    412.302
  • BIST100
    1471.39
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Şanlıurfa'da rüşvet ve sahtecilik operasyonu
Yaşam

Şanlıurfa'da rüşvet ve sahtecilik operasyonu

Şanlıurfa'da rüşvet ve sahtecilik operasyonunda 3'ü tapu görevlisi 6 zanlı tutuklandı.

AA26 Şubat 2021 Cuma 23:40 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 23:40
ABONE OL

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Tapu Müdürlüğüne yönelik rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İlçe Tapu Müdürlüğünde rüşvet ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik Siverek ve Diyarbakır'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü Tapu Müdürlüğü görevlisi olmak üzere 6 zanlı tutuklandı. Diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince, 23 Şubat'ta Siverek Tapu Müdürlüğünde rüşvet ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alınmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.