Şanlıurfa'da servis otobüsünde yangın çıktı

DHA 22 Ekim 2020 Perşembe 22:26 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 22:26

Şanlıurfa'da bir fabrikanın işçilerinin taşındığı servis otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Araçtaki 15 kişi son anda kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda meydana geldi. Mustafa Mengi'nin kullandığı 63 S 0659 plakalı servis minibüsü hareket halindeyken yanmaya başladı. Alevlerin sardığı otobüsteki 15 kişi, kendisini son anda dışarı attı. Sürücü, itfaiye ve polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından otobüs kullanılamaz hale geldi.