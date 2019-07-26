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Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

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İbrahim Çiftçi idaresindeki 63 VB 085 plakalı otomobil, Akçakale çevre yolu Şanlıurfa Ticaret Merkezi yakınlarında karşı yönden gelen Ahmet Bakırcı yönetimindeki 01 B 0552 plakalı minibüsle çarpıştı.
 
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
 
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Hamit, Hürriyet, Ahmet, Mehmet, Aliye ve Ayşe Çiftçi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Başkan Erdoğan paylaştı, sosyal medyanın gündemine oturdu

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