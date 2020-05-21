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Yaşam

Şanlıurfa'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da sürücünün kontrolünden çıkıp, devrilen yolcu minibüsündeki 13 kişi yaralandı.

DHA21 Mayıs 2020 Perşembe 12:41 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 12:42
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Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 36'ncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, sürücü ile 12 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürdü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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