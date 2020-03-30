Şanlıurfalı fırıncıdan ihtiyaç sahipleri ile 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz ekmek

AA 30 Mart 2020 Pazartesi 23:21 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 23:21

Ofis Mahallesi'nde ekmek fırını işleten Mahmut Yağan (35), gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke olarak virüs salgını ile mücadele ettiklerini anımsatarak, esnaf olarak ellerinden geldiğince vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle bir çok kişinin "Evde kal" çağrısına uyarak işe gitmediğini, dışarı çıkamadığını belirten Yağan, "Vatandaşlara destek amacıyla bir şeyler yapmayı düşündük. Çevremizde işten ayrılan veya işe gidemeyen arkadaşlarımıza ve komşularımıza destek olmak istedik. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek amacıyla böyle bir kampanya başlattık. Koronavirüs sebebiyle işini kaybeden vatandaşlarımıza 30 gün boyunca fırınımızda ücretsiz ekmek vereceğiz. İnşallah süreç uzamaz ama süreç uzarsa biz de başlattığımız uygulamayı sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ücretsiz ekmek uygulamasına mahalle sakinlerinin de destek verdiğini kaydeden Yağan, herkesin çorbada bir tuzu olsun misali kendilerine destek verdiğini ifade etti.

İşe gidemeyen bir tanıdığının fırına çekinerek geldiğini fark edince böyle bir uygulamayı hayata geçirmeye karar verdiğini anlatan Yağan, şöyle devam etti:

"Mahallemizde yaşadığı ev kira olan ve 5 çocuklu bir aile var. Virüsten dolayı işini de kaybedince fırından ekmek almaya çekinerek geldiğini fark ettik. Bu yüzden böyle bir kampanya başlatarak karınca misali elimizden geleni yapmak istedik. Ayrıca özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını elimizden geldiğince kendimiz karşılamaya çalışıyoruz. Sadece ekmek konusunda değil tüm ihtiyaçlarını karşılamaya her zaman hazırız.Bu duyarlılığı tüm esnaflarımızdan bekliyorum. İnşallah hep beraber virüs salgınından kurtulacağız."

Mahalle sakinlerinden Yasin Özgeyik ise işletmeci Yağan'a teşekkür ederek uygulamaya destek vereceğini dile getirdi.