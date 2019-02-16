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87 yaşındaki yaşlı kadın kolon kanserini yendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kolon kanseri olan 87 yaşındaki kadın, ilçedeki doktorlar tarafından ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.

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Şanlıurfa'nın Siverek  ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki yaşlı kadın kolon kanserini yendi.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 10 yıl önce gözlerini kaybeden ve çocuğu olmayan Şefika Kazan, 4 yıl önce de eşini kaybedince bir yakınının yanına yerleşti.

Yaşının ilerlemesi nedeniyle ihtiyaçları yakını tarafından karşılanan yaşlı kadın, artan ağrıları nedeniyle hastaneye götürüldü.

AMELİYATI 7 SAAT SÜRDÜ

Siverek Devlet Hastanesinde yapılan tetkiklerin ardından yaşlı kadına kolon (kalın bağırsak) kanseri teşhisi konularak, ameliyat edilmesine karar verildi.

Yaklaşık 7 saat süren başarılı bir ameliyatın ardından Kazan, sağlığına kavuştu.

Şefika Kazan, gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorları sayesinde sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kazan'ın bakımını üstlenen Asiye Kazan da çocuğunun olmaması, gözlerinin görmemesi nedeniyle zor durumda kalan yengesiyle elinden geldiğince ilgilendiğini söyledi.

Kanser teşhisi konulmasının ardından yengesinin Siverek'te başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştuğunu dile getiren Kazan, emeği geçen doktorlara teşekkür etti.

"TEYZEMİZİN DURUMU İYİ, TEDAVİSİ TAMAMLANDI"

Operasyonla ilgili bilgi veren genel cerrahi uzmanı Dr. Muhsin Elçi ise yaşlı kadının yapılan tetkiklerinin ardından kalın bağırsağında bir tümör tespit ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yapılan değerlendirmeler sonucu ameliyatı da hastanemizde yapmaya karar verdik. Hastayı sevk etmenin zaman kaybı olacağını düşündük. Tomografide gördüğümüz kötü huylu bir kitlesi vardı, o kitleyi çevresindeki bağırsak dokusuyla beraber çıkardık. Kalan bağırsakları da onardık. Şu an için teyzemizin durumu iyi, tedavisi tamamlandı diyebiliriz."

Anestezi Uzmanı Dr. Abdülrahman İleri de riskli olmasına rağmen başarılı bir operasyonla Şefika Kazan'ın sağlığına kavuştuğunu ifade ederek, hafta içinde taburcu edileceğini dile getirdi.

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