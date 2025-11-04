İSTANBUL 21°C / 15°C
Yaşam

Şans eseri buldular: Nadir kırmızı yılan Tatvan'da ortaya çıktı

Nadir görülen kırmızı yılan Tatvan'da şans eseri görüntülendi. Uzmanlar, kırmızı yılanın Anadolu'nun doğu kesimlerinde görülen ve insanlara zarar vermeyen zehirsiz bir tür olduğunu belirtti.

4 Kasım 2025 Salı 12:10
Şans eseri buldular: Nadir kırmızı yılan Tatvan'da ortaya çıktı
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı İncekaya köyü kırsalında gezintiye çıkan doğa gezgini Rıdvan Bütün, nadir görülen kırmızı yılan (Dolicophis schmidti) görüntüledi.

Arkadaşlarıyla birlikte kırsal bölgede yürüyüş yapan Bütün, yürüyüş sırasında arazide hareket eden yılanı fark etti. Soğukkanlı bir şekilde yaklaşan gezgin, cep telefonu ile hem yılanın videosunu hem de fotoğraflarını çekmeyi başardı.

Uzmanlar, kırmızı yılanın (Dolicophis schmidti) Anadolu'nun doğu kesimlerinde görülen ve insanlara zarar vermeyen zehirsiz bir tür olduğunu belirtiyor. Özellikle tarım alanlarında fare ve küçük kemirgenlerle beslenerek ekosisteme fayda sağladığı biliniyor.

  • kırmızı yılan
  • tatvan
  • tesadüf

