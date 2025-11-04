Şans eseri buldular: Nadir kırmızı yılan Tatvan'da ortaya çıktı

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı İncekaya köyü kırsalında gezintiye çıkan doğa gezgini Rıdvan Bütün, nadir görülen kırmızı yılan (Dolicophis schmidti) görüntüledi.

Arkadaşlarıyla birlikte kırsal bölgede yürüyüş yapan Bütün, yürüyüş sırasında arazide hareket eden yılanı fark etti. Soğukkanlı bir şekilde yaklaşan gezgin, cep telefonu ile hem yılanın videosunu hem de fotoğraflarını çekmeyi başardı.

Uzmanlar, kırmızı yılanın (Dolicophis schmidti) Anadolu'nun doğu kesimlerinde görülen ve insanlara zarar vermeyen zehirsiz bir tür olduğunu belirtiyor. Özellikle tarım alanlarında fare ve küçük kemirgenlerle beslenerek ekosisteme fayda sağladığı biliniyor.