Şans Topu sonuçları 10 Ekim 2018 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula mpi.gov.tr’de

Şans Topu sonuçları ne zaman saat kaçta belli olacak? 10 Ekim 2018 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula mpi.gov.tr’de! Zengin olma hayallerini bu hafta gerçekleştirmek isteyenler Şans Topu sonuçlarında kazandıran numaraları araştırıyor. 10 Ekim Şans Topu kazandıran numaralar ne oldu? Şans Topu 10 Ekim çekiliş sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar araştırmasını sürdürüyor. Geçen hafta 903. kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 1.453.013,00 TL kazandırmıştı. Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

ŞASN TOPU SONUÇLARI 10 EKİM 2018

10 Ekim Şans Topu sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA KAZANDIRAN SONUÇLARI 3 EKİM

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 7, 9, 14, 24, 28 ve artı 6 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 453 bin 13 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 26 kişi 2 bin 893 lira 50'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 301 kişi 250 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 369 kişi 29 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 329 kişi 15 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 98 bin 367 kişi 3 lira 55'er kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 269 kişi 5 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 221 bin 344 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 208 bin 365 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 999 bin 26 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 557 bin 254 lira 85 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Manisa'nın Akhisar ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.