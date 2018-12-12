Şans Topu sonuçları 12 Aralık MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula mpi.gov.tr’de! Şans oyunu sevenler bu akşamki sonuçları merak ediyor. 12 Aralık 2018 Milli Piyango Şans topu çekiliş sonuçları son dakika haberleri takip ediliyor. Zengin olmak isteyenler Şans Topu sonuçlarına odaklandı. Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz hafta 5+1 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki Şans Topu çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları hangileri olacak? Geçen haftaki Şans topu sonuçlarında ise İstanbul Esenyurt’tan 5+1 bilen 1 kişi 683.533,55 TL değerinde ikramiye kazandı. 5 bilen 17 kişi 4.021,00 TL, 4+1 bilen 232 kişi 294,80 TL, 4 bilen 2.935 kişi 31,05 TL, 3+1 bilen 6.815 kişi 17,25 TL, 3 bilen 82.076 kişi 3,85 TL, 2+1 bilen 58.036 kişi 5,50 TL, 1+1 bilen 189.009 kişi ise 3,25 TL ikramiye kazandı. Şans Topu Milli Piyango İdaresi bayilerinden kupon doldurarak veya otomatik olarak oynanır. Otomatik oyunda bayiye bu istek belirtilir ve makine tarafından rasgele sayılar seçilerek kupon oynanır ve bilet çıktısı müşteriye verilir. Kupon doldurarak oynanmak istenirse 1’den 34’e kadar ve 1’den 14’e kadar rakamların bulunduğu beş kolondan oluşan kupon kaç kolon istenirse o kadar adet doldurularak oynanır. Bir kuponda beş kolon bulunur. Şans Topu hakkında merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

12 ARALIK ŞANS TOPU SONUÇLARI

Açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

ŞANS TOPU 5 ARALIK 2018 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın sonuçlarına göre; İstanbul Esenyurt’tan 5+1 bilen 1 kişi 683.533,55 TL değerinde ikramiye kazandı. 5 bilen 17 kişi 4.021,00 TL, 4+1 bilen 232 kişi 294,80 TL, 4 bilen 2.935 kişi 31,05 TL, 3+1 bilen 6.815 kişi 17,25 TL, 3 bilen 82.076 kişi 3,85 TL, 2+1 bilen 58.036 kişi 5,50 TL, 1+1 bilen 189.009 kişi ise 3,25 TL ikramiye kazandı.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584'dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.

ŞANS TOPU TAHMİN (En çok çıkan sayılar ve en az çıkan sayılar)

Şans Topu tamamen bir şans oyunudur.

Bu oyunda kazanmak istiyorsanız şimdiye kadar çekilişlerde en fazla çıkan toplara oynamanızda ve en az çıkan toplardan uzak durmanızda fayda vardır.

Veya en çok çıkan sayıların yanına en az çıkan sayılardan da ekleyebilirsiniz.

Çünkü bazı çekilişlerde en çok çıkan sayıların yanında en az çıkan sayılarda bulunuyor.

Bir diğer yöntemde kuponu makinaya hazırlatmaktır. Bu yöntemde uzun zamandır takıntılı olduğunuz sayıların haricinde farklı bir seçenek de deneyebilirsiniz.

Şans Topunda en fazla çıkan ilk grup topları : 15 – 23 – 29 – 9 – 22 - 4

Şans Topunda en fazla çıkan ikinci grup topları : 10 – 6 – 12 – 5 – 2 – 14

Şans Topu Nasıl Oynanır?

Şans Topu Milli Piyango İdaresi bayilerinden kupon doldurarak veya otomatik olarak oynanır. Otomatik oyunda bayiye bu istek belirtilir ve makine tarafından rasgele sayılar seçilerek kupon oynanır ve bilet çıktısı müşteriye verilir. Kupon doldurarak oynanmak istenirse 1’den 34’e kadar ve 1’den 14’e kadar rakamların bulunduğu beş kolondan oluşan kupon kaç kolon istenirse o kadar adet doldurularak oynanır. Bir kuponda beş kolon bulunur.

Şans Topu kolonunda 1’den 34’e kadar ve 1’den 14’e kadar bulunan rakamlardan toplam 6 tanesi işaretlenmek suretiyle oyun oynanır. 1-34 arası 5 rakam ve 1-14 arası 1 rakam işaretlenir. Oynanması istenen kolon kadar toplam 6 rakam işaretlenmek suretiyle devam edilir. Şans Topu kolon bedeli 1 TL’dir. Tam kupon oynanmak istenirse bir kuponda beş kolon olduğundan bir kupon bedeli 5 TL tutmaktadır. Kupon bayiye teslim edildiğinde, bayi tarafından verilen bilet çıktısı çekiliş sonuçlarının kontrol edilmesi ve isabet etmesi durumunda ikramiyenin alınabilmesi için saklanmalıdır.