Şans Topu sonuçları 21 Kasım MPİ son dakika Şans Topu çekiliş sonuçları mpi.gov.tr’de sorgula! Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak? 21 Kasım 2018 Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçen hafta 909.kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen iki kişi olmuş ve büyük ikramiye 349.098,15 TL kazandırmıştı. 5 bilen kişi sayısı ise 13 olmuştu. Peki, Şans Topu 21 Kasım çekilişi ne zaman saat kaçta çekilecek? Sonuçlar açıklandıktan sonra MPİ bilet sorgulama işlemlerinizi haberimizin içerisindeki panelden yapabilirsiniz. Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 21 Kasım 2018 tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek. ans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir. İşte merak edilen Şans Topu sonuçları star.com.tr’de…

ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULAMA

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 21 Kasım 2018 tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

ŞANS TOPU OYUNU NEDİR VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞASN TOPU GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI NASILDI? 14 KASIM 2018

Geçen haftanın sonuçlarına göre Ankara Çankaya ve Tekirdağ Çorlu’dan 5+1 bilen 2 kişi, kişi başına 349.098,15 TL değerinde ikramiye kazandı. 5 bilen 13 kişi 5.371,35 TL, 4+1 bilen 171 kişi 408,50 TL, 4 bilen 2.551 kişi 36,50 TL, 3+1 bilen 5.575 kişi 21,30 TL, 3 bilen 78.326 kişi 4,15 TL, 2+1 bilen 52.563 kişi 6,25 TL ve 1+1 bilen 166.403 kişi ise 3,75 TL ikramiye kazandı.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NASIL DAĞITILIR?

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan şanslı oyuncuların ikramiyeleri; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir. Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

Şans Topu Nasıl Oynanır?

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyun. Bu nedenle ikramiye grupları fazla. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.