Şans Topu sonuçları 24 Ekim MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! Şans Topu en çok çıkan sayılar nelerdir? 24 Ekim 2018 Şans Topu kazandıran numaralar neler? Zengin olmak isteyenler Şans Topu sonuçlarında en çok kazandıran numaraları merak ediyor. Şans Topu sonuçlarında geçen hafta 5 bilen 18 kişi 3.957,35 TL, 4+1 bilen 271 kişi 263,00 TL, 4 bilen 3.004 kişi 31,60 TL, 3+1 bilen 7.778 kişi 15,35 TL, 3 bilen 86.638 kişi 3,85 TL, 2+1 bilen 72.075 kişi 4,70 TL, 1+1 bilen 218.184 kişi ise 2,90 TL ikramiye kazandılar. Şans Topu Milli Piyango İdaresi bayilerinden kupon doldurarak veya otomatik olarak oynanır. Otomatik oyunda bayiye bu istek belirtilir ve makine tarafından rasgele sayılar seçilerek kupon oynanır ve bilet çıktısı müşteriye verilir. Kupon doldurarak oynanmak istenirse 1’den 34’e kadar ve 1’den 14’e kadar rakamların bulunduğu beş kolondan oluşan kupon kaç kolon istenirse o kadar adet doldurularak oynanır. Bir kuponda beş kolon bulunur.

24 EKİM ŞANS TOPU SONUÇLARI

Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (17 EKİM 2018)

Şans Topu 17 Ekim çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen 4 kişi, kişi başına 178.057,30 TL değerinde ikramiye kazandı. Büyük ikramiyelerin Balıkesir Edremit, İstanbul Ümraniye, İzmir Torbalı ve Kayseri Kocasinan’a isabet ettiği açıklandı. 5 bilen 18 kişi 3.957,35 TL, 4+1 bilen 271 kişi 263,00 TL, 4 bilen 3.004 kişi 31,60 TL, 3+1 bilen 7.778 kişi 15,35 TL, 3 bilen 86.638 kişi 3,85 TL, 2+1 bilen 72.075 kişi 4,70 TL, 1+1 bilen 218.184 kişi ise 2,90 TL ikramiye kazandılar.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NASIL DAĞITILIR?

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan şanslı oyuncuların ikramiyeleri;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir

Şans Topu Nasıl Oynanır?

Şans Topu Milli Piyango İdaresi bayilerinden kupon doldurarak veya otomatik olarak oynanır. Otomatik oyunda bayiye bu istek belirtilir ve makine tarafından rasgele sayılar seçilerek kupon oynanır ve bilet çıktısı müşteriye verilir. Kupon doldurarak oynanmak istenirse 1’den 34’e kadar ve 1’den 14’e kadar rakamların bulunduğu beş kolondan oluşan kupon kaç kolon istenirse o kadar adet doldurularak oynanır. Bir kuponda beş kolon bulunur.

Şans Topu kolonunda 1’den 34’e kadar ve 1’den 14’e kadar bulunan rakamlardan toplam 6 tanesi işaretlenmek suretiyle oyun oynanır. 1-34 arası 5 rakam ve 1-14 arası 1 rakam işaretlenir. Oynanması istenen kolon kadar toplam 6 rakam işaretlenmek suretiyle devam edilir. Şans Topu kolon bedeli 1 TL’dir. Tam kupon oynanmak istenirse bir kuponda beş kolon olduğundan bir kupon bedeli 5 TL tutmaktadır. Kupon bayiye teslim edildiğinde, bayi tarafından verilen bilet çıktısı çekiliş sonuçlarının kontrol edilmesi ve isabet etmesi durumunda ikramiyenin alınabilmesi için saklanmalıdır