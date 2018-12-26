Şans Topu sonuçları 26 Aralık MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula mpi.gov.tr’de

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 26 Aralık MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula mpi.gov.tr’de! Zengin olmak isteyenler heyecanla 26 Aralık 2018 Şans topu sonuçlarına odaklandı. Peki Şans topu sonuçları ne zaman saat kaçta belli olacak? Şans Topu en çok çıkan sayılar hangileri? Geçen haftaki Şans Topu sonuçlarında; Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun çekilişinde 5 bilen 15 kişi 4 bin 562 lira 30’ar kuruş, 4 artı 1 bilen 203 kişi 337 lira 60’ar kuruş, 4 bilen 2 bin 772 kişi 32 lira 95’er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 163 kişi 18 lira 80’er kuruş, 3 bilen 79 bin 488 kişi 4 lira, 2 artı 1 bilen 57 bin 670 kişi 5 lira 65’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 187 bin 320 kişi 3 lira 25’er kuruş ikramiye alacak. Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 596 bin 746 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 908 bin 776 lira 37 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 506 bin 903 lira 86 kuruş aktarıldı. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. İşte son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

26 ARALIK ŞANS TOPU SONUÇLARI

Açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir

GEÇEN HAFTAKİ ŞANS TOPU SONUÇLARI (19 ARALIK 2018)

Zengin olma hayaliyle kuponunun başında bekleyen vatandaşlar şanslı numaraları merak ediyor. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları' araması yapmaya başladı. İşte kazandıran rakamlar…

12, 14, 15, 25, 33 + 08

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 346 bin 209 lira 77 kuruş ikramiye haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 15 kişi 4 bin 562 lira 30’ar kuruş, 4 artı 1 bilen 203 kişi 337 lira 60’ar kuruş, 4 bilen 2 bin 772 kişi 32 lira 95’er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 163 kişi 18 lira 80’er kuruş, 3 bilen 79 bin 488 kişi 4 lira, 2 artı 1 bilen 57 bin 670 kişi 5 lira 65’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 187 bin 320 kişi 3 lira 25’er kuruş ikramiye alacak. Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 596 bin 746 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 908 bin 776 lira 37 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 506 bin 903 lira 86 kuruş aktarıldı.

ŞANS TOPU TAHMİN (En çok çıkan sayılar ve en az çıkan sayılar)

Şans Topu tamamen bir şans oyunudur.

Bu oyunda kazanmak istiyorsanız şimdiye kadar çekilişlerde en fazla çıkan toplara oynamanızda ve en az çıkan toplardan uzak durmanızda fayda vardır.

Veya en çok çıkan sayıların yanına en az çıkan sayılardan da ekleyebilirsiniz.

Çünkü bazı çekilişlerde en çok çıkan sayıların yanında en az çıkan sayılarda bulunuyor.

Bir diğer yöntemde kuponu makinaya hazırlatmaktır. Bu yöntemde uzun zamandır takıntılı olduğunuz sayıların haricinde farklı bir seçenek de deneyebilirsiniz.

Şans Topunda en fazla çıkan ilk grup topları : 15 – 23 – 29 – 9 – 22 - 4

Şans Topunda en fazla çıkan ikinci grup topları : 10 – 6 – 12 – 5 – 2 – 14

Oyunun Özellikleri

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.