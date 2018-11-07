Şans Topu sonuçları 7 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı mpi.gov.tr’de

Şans Topu sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 7 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı mpi.gov.tr’de! Şans oyunu tutkunları 7 Kasım 2018 Şans Topu sonuçlarına odaklandı. Büyük bir heyecanla yapılan Şans Topu oyunu bu haftaki kazandıran numaraları neler? Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 7 Kasım 2018 tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek. Geçen haftaki Şans Topu sonuçlarında 5+1 bilen kimse çıkmadı ve 705.483,51 TL değerindeki ikramiye gelecek haftaya devretti. 5 bilen 17 kişi 4.149,95 TL, 4+1 bilen 244 kişi 289,50 TL, 4 bilen 2.826 kişi 33,30 TL, 3+1 bilen 6.209 kişi 19,20 TL, 3 bilen 79.889 kişi 4,10 TL, 2+1 bilen 59.402 kişi 5,60 TL, 1+1 bilen 197.320 kişi ise 3,20 TL ikramiye kazandı. Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 7 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI MPİ BİLET SORGULAMA

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 7 Kasım 2018 tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

Sonuçlar açıklandıktan sonra Şans Topu MPİ bilet sorgulama işleminizi aşağıdaki panelimiz aracılığıyla yapabilirsiniz.

GEÇEN HAFTAKİ ŞANS TOPU SONUÇLARI (31 EKİM 2018)

31 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen kimse çıkmadı ve 705.483,51 TL değerindeki ikramiye gelecek haftaya devretti. 5 bilen 17 kişi 4.149,95 TL, 4+1 bilen 244 kişi 289,50 TL, 4 bilen 2.826 kişi 33,30 TL, 3+1 bilen 6.209 kişi 19,20 TL, 3 bilen 79.889 kişi 4,10 TL, 2+1 bilen 59.402 kişi 5,60 TL, 1+1 bilen 197.320 kişi ise 3,20 TL ikramiye kazandı.

ŞANS TOPU OYUNU NEDİR VE ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.