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Yaşam

Şansımı Seveyim filmi konusu nedir? Şansımı Seveyim oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam saat 20:00'da Atv ekranlarında yayınlanacak olan Şansımı Seveyim filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Tüm televizyon takipçileri Şansımı Seveyim filmi konusu nedir? Şansımı Seveyim oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Başrollerinde Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç, Zeynep Tuğçe Bayat ve Zerrin Sümer'in yer aldığı 'Şansımı Seveyim' filminin senaryosunu Ferhat Ergün kaleme alırken, yönetmenliğini ise Ender Mıhlar üstleniyor. Şansımı Seveyim filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

03.01.2020  12:00 - Güncelleme: 03.01.2020  12:00
Şansımı Seveyim filmi konusu nedir? Şansımı Seveyim oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu akşam saat 20:00'da Atv ekranlarında yayınlanacak olan Şansımı Seveyim filmi hakkında araştırmalar yapılıyor. Başrollerinde Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç, Zeynep Tuğçe Bayat ve Zerrin Sümer'in yer aldığı 'Şansımı Seveyim' filminin senaryosunu Ferhat Ergün kaleme alırken, yönetmenliğini ise Ender Mıhlar üstleniyor. Şansımı Seveyim filmine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler.. 


ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Çevresinde şanşsızlığı ile bilinen Sebahattin, yaşadığı birçok talihsizliğin sonunda büyüdüğü mahalleye geri döner. Sebahattin'in mahalleye dönmesi ile bütün mahalleli başlarına yine birçok iş açılacağını düşünerek endişeye kapılır. Kaderine boyun eğen Sebahattin, mahallede tanıştığı Yaprak sayesinde şansının döndüğüne inanır. Fakat her şey bu kadar kolay olmaz. Yaprak, yıllar önce ahını aldığı Durmuş'un kız kardeşidir ve Sebahattin'i kabul etmek için ona bir şart sunar. Sebahattin'in kendisini Durmuş'a affettirmesini ister. Sebahattin, kaderini değiştirmek ve Yaprak'ın kendisini kabul etmesini sağlamak için en yakın arkadaşı İzzet ile plan yapmaya başlar.


ŞANSIMI SEVEYİM OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Başroldekiler:Cem Gelinoğlu,Gökhan Kıraç,Zeynep Tuğçe Bayat

Kasım Süleymani'ye yönelik saldırı sonrası bölgeden görüntüler

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