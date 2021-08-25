Şanslı Özge'nin hayatını kurtardı

AA 25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:57 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:57

Tekçe, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde oturdukları Barış Sitesi D Blok'ta sarsıntının başlamasıyla büyük panik yaşadı.

Depreme 5. kattaki evlerinde yalnız yakalanan Tekçe, evi terk etmeden önce çok sevdiği "Şanslı" isimli kuşunu almak için salona girdi. Tekçe, kuşuyla merdivenlerden 3. kata indiği sırada bina çöktü.

Merdivenler ayağının altından kayan ve yaralanan Tekçe, bulunduğu yeri kazarak kendi imkanlarıyla enkazdan çıkmayı başardı.

Depremden sonra kaybolan, öldü zannedilirken bulunan kuşu Şanslı'yla sık sık vakit geçiren Tekçe, deprem travmasını yine kuşu sayesinde atlatmayı başardı.

- "ANNEM, BABAM KADAR DEĞERLİ"

Özge Tekçe, AA muhabirine deprem sırasında "Şanslı"yı almak için geri dönmesi nedeniyle 2. kata inemediğini belirterek, enkazda 2. kattan hiç kimsenin sağ kurtulamadığını, bu nedenle hayatını kuşuna borçlu olduğunu düşündüğünü söyledi.

Depremden sonra yaşadığı yerden ve arkadaşlarından ayrıldığını, derslerinin kötüleştiğini, psikolojik çöküntüye girdiğini ifade eden Tekçe, tek başına asansöre bindiğinde ve evde tek kaldığında korku yaşadığını belirtti.

Tekçe, depremden sonra ailesi ve "Şanslı" ile hayata tutunmaya çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Depremden önce de benim için çok önemliydi. Küçüklüğümüzden beri beraberiz. Kardeşim gibi. Son 10 ayda üstüne daha da çok düşüyorum. Değeri benim için kat kat arttı. O her çağırdığında yanına gidiyorum. Günde 2-3 saat beraberiz. Annem, babam kadar değerli. Depremde öldü sanmıştım. Yaşadığını öğrendik. Ulaştıracakları gün sabahtan akşama kadar gülüyordum Şanslı'ya kavuşacağım için. Getirdiler, yeniden doğdum sanki. O kadar mutlu oldum ki ağlıyordum, o da beni sürekli öpüyordu. Bana çok düşkün. Hep yanımda. Buluşma anımız çok güzeldi. Yaşadığı ve ona sahip olduğum için çok şanslı hissediyorum. Ben onun hayatını kurtardım, o da benim hayatımı kurtardı."

Tekçe'nin annesi Şehriban Tekçe de kızının deprem travması nedeniyle iştahının kapandığını, kilo alması için ilaç ve takviyelere başladıklarını belirtti.

Yaşanan psikolojik yıkımın telafisinin çok uzun süreç gerektirdiğini anlatan Tekçe, bu süreçte Şanslı'nın desteğini hissettiklerini kaydetti.

Şehriban Tekçe, şöyle konuştu:

"Ben '4 kişilik aileyiz' dediğimde Özge 'hayır Şanslı var, oğlumu nasıl saymazsın' der. Şanslı'ya çok düşkün. Evden girdiğinde direkt yanına gider. Yaz sıcağında her yeri kapattırıyor, cereyanda kalmasın diye. Tatile de bizimle geliyor. Şanslı'nın ismi çok özel bence. Özge'nin nefesine nefes katan Şanslı oldu. Sebepsiz olmuyor hiçbir şey. Bazı şeyleri saniyelerle hesapladığım anda Şanslı'nın bize hediyesi Özge, Özge'nin kendisine hediyesi Şanslı. Şanslı onun terapisti gibiydi. Özge'nin bu zamana kadar hayata olumlu bakmasını, ayakta durmasını, gülümsemesini Şanslı sağladı. Şanslı'ya çok şey borçluyuz. Şanslı bizim şansımız. Özge'ye yeni bir şans veren Şanslı oldu."