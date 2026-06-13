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Yaşam

Şantiyede felaket! Beton blokların altında kalan işçi can verdi

Diyarbakır'da bir şantiye alanında, vinçle yere bırakılan yaklaşık 15 tonluk beton blokların devrilmesi sonucu iki işçi yükün altında kaldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde işçilerden 55 yaşındaki Faydat Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan H.Y. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

IHA13 Haziran 2026 Cumartesi 12:29 - Güncelleme:
Şantiyede felaket! Beton blokların altında kalan işçi can verdi
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Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Kaldırım Mahallesi'ndeki bir şantiye alanında vinç yardımıyla beton bloklar bırakıldı.

İşçiler, toparlandıkları sırada yerdeki blokların devrilmesiyle altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Faydat Avcı'nın (55) hayatını kaybettiği, H.Y'nin ağır yaralandığı belirlendi.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Faydat Avcı'nın cansız bedeni ise savcı incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga götürüleceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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