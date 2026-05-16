İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2026 Cumartesi / 30 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Sapanca'daki bungalovda gizemli ölüm: 27 yaşındaki genç odasında hareketsiz bulundu
Yaşam

Sapanca'daki bungalovda gizemli ölüm: 27 yaşındaki genç odasında hareketsiz bulundu

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir bungalov tesisinde arkadaşlarıyla birlikte konaklayan 27 yaşındaki E.Ö., odasında yüzüstü hareketsiz halde bulundu; ambulansla hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, jandarma ekipleri sır ölümle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

IHA16 Mayıs 2026 Cumartesi 12:18 - Güncelleme:
Sapanca'daki bungalovda gizemli ölüm: 27 yaşındaki genç odasında hareketsiz bulundu
ABONE OL

Kahreden olay, gece saatlerinde Sapanca ilçesi Şükriye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bungalov tesisinde meydana geldi.

Arkadaşlarıyla birlikte tesiste konaklayan E.Ö. (27), arkadaşları tarafından odada yüzüstü hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.Ö., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

E.Ö.'nün cansız bedeni, hastane morgundaki ilk işlemlerinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi amacıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Jandarma ekipleri, gizemli ölümle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırmanarak girdikleri araba anahtarı çaldılar: O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.