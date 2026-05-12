  • Sapanca'daki otel faciasında kahreden detay! Genç kadının hamile olduğu ortaya çıktı
Sapanca'daki otel faciasında kahreden detay! Genç kadının hamile olduğu ortaya çıktı

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki lüks bir otelin havuzunda fenalaşarak hayatını kaybeden 35 yaşındaki kadının 13 haftalık hamile olduğu öğrenildi.

İHA12 Mayıs 2026 Salı 11:21
Olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı mahallesi İzmit caddesi üzerinde faaliyet gösteren NG Güral Otel'in kapalı yüzme havuzunda meydana geldi.

Eşi ile birlikte otelin kapalı havuzda yüzen eczacı Elif Nur Olgun (35) havuzda fenalaşması üzerine eşi ve görevliler tarafından havuzdan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı şekilde hastaneye sevk edilen ve kalp rahatsızlığı olduğu öne sürülen kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ANNE OLACAKTI, HAYATINI KAYBETTİ

NG Güral Otel'in kapalı havuzunda fenalaşarak bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Olgun'un yaklaşık 13 haftalık hamile olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Olgun'un hastane işlemleri sonrasında defnedilmek üzere Çankırı'ya nakil edileceği öğrenildi.

