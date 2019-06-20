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‘Saplantılı aşıktan’ şok sözler: Bayıldı sandım ölmüş

İzmirli Gamze Ceylan’ı İstanbul’a çağırıp otomobilde vurarak öldüren saplantılı aşığı Hakkı D. mahkemede ağız değiştirdi. Silahın Gamze’nin panikle koluna sarılmasıyla yanlışlıkla ateş aldığını belirten Hakkı D, “Bayıldı sandım ama ölmüş” dedi.

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İzmir Karabağlar'da yaşayan Gamze Ceylan (31), geçtiğimiz yıl 19 Temmuz'da İstanbul'da kendisine duygusal yakınlık hisseden evli ve 4 çocuk babası emlakçı Hakkı D'nin (58) otomobilinde başından tek kurşunla vurularak öldü.
 
Yeni Asır’dan Metin Burmalı’nın haberine göre; Genç kızın kendisine 750 bin lira borcu olduğunu belirten Hakkı D. savcılıktaki ifadesinde iş ortağı olduklarını, aralarında duygusal bir yakınlık olduğunu ancak olay günü silahın torpidodan alıp beline koymak isterken kazara patladığını öne sürdü.
 
MAHKEMEDE DÖNDÜ
 
Müebbet hapis cezası istemi ile yargılanan ve ilk kez hakim karşısına çıkan Hakkı D, savcılıktaki ifadesinin aksine mahkemede ağız değiştirdi. Daha önce arasında duygusal yakınlık olduğunu söyleyen Hakkı D, "Ben aramızda duygusal yakınlık oldu demedim. Bana duygu sömürüsü ile yaklaştı dedim. Daha önceki ifademe yanlış geçmiş. Torpidodaki silaha da 'Beni herkese rezil ettin. Al vur beni, öldür' demek için uzandım. Gamze'nin korkup koluma sarılmasıyla silah ona doğru döndü, kazara ateş aldı.
 
Frene basınca kafası aşağıya düşmüştü. Korkudan bayıldı sandım ancak kan aktığını gördüm" dedi. Ceylan ailesinin avukatı Mehmet Bostancı ise, "Müebbet hapis cezası istemi ile yargılanan sanık suçtan kurtulmak ve haksız tahrikten ceza indirimi almak için emniyet ifadesi ile duruşmada tamamen çelişkili, ezberlenmiş bir savunma yapmaktadır. Sanıktan para alan genç kızın hesabında hiç mi para olmaz? Sanık kızın ailesini ölümle tehdit ettiği için İstanbul'a gitmiş. Silah torpido da hazır. Tasarlayarak, canice hisle işlenmiş bir cinayet. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması gerekir" dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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