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Yaşam

Şarampole uçan otomobil aileyi yasa boğdu! Anne ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Feci kazada anne ve çocuğu hayatını kaybederken, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İHA21 Haziran 2026 Pazar 11:37 - Güncelleme:
Şarampole uçan otomobil aileyi yasa boğdu! Anne ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
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Olay Kulp ilçesi Hamzalı köyü yakınlarında meydana geldi. F.Ç. (40) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Nurşen Çiftçi'nin (38) hayatını kaybettiği belirlendi. Nurşen Çiftçi'nin cansız bedeni, morga kaldırılırken, yaralılar, Yağız Efe Çiftçi (3) A.T.Ç. (10), Y.M.Ç. (13) ve F.Ç. (40) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Batman ve Sason ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan Yağız Efe Çiftçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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