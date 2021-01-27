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Yaşam

Şarampole yuvarlanan otomobil ters döndü, bir kişi öldü

Elâzığ'da, kontrolden çıkıp, şarampole devrilerek, ters dönen otomobildeki sürücü İdris Erener öldü, yanındaki kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA27 Ocak 2021 Çarşamba 16:46 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 16:46
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Kaza, öğle saatlerinde, Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. 

İdris Erener'in kullandığı 23 HA 090 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrilip, ters döndü. 

Kazada sürücü Erener, hayatını kaybederken, yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 

İdris Erener'in cansız bedeni de otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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