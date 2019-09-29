Sarışın Bomba filmi konusu nedir? Sarışın Bomba filmi oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Oscar'lı oyuncu Charlize Theron ve James McAvoy'un başrolünde oynadığı, muhteşem aksiyonuyla Sarışın Bomba televizyonda ilk kez bu akşam saat 20:00' da Star Tv'de ekranlara gelecek. Sarışın Bomba filmi bol aksiyon ve dövüş sahneleri ile izleyicileri ekrana kilitleyecek. Sarışın Bomba filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

SARIŞIN BOMBA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Lorraine Broughton, MI6'in en ölümcül suikastçısıdır. Kaçış ustalığı ve yakın dövüşteki yeteneğiyle bilinmektedir. Soğuk savaş sırasında bir ajanın öldürülmesini araştırmak ve eksik ajanlar listesini bulmak için Berlin'e gönderilir. Yeni görevi için Berlin istasyon şefi David Percival ile işbirliği yaparlar ve ikisi gerilim dolu büyük bir aksiyona atılırlar. Ancak Lorraine'in gelişi gizli kalmayacaktır. Tehlikeli suikastçı kısa sürede kendisine tuzak kurulduğunu anlar. Bunu yapan teşkilatın içinden biridir. Lorraine artık kendi hayatı ve değer verdiği herkes için bu tuzağın içinden kurtulmalı ve gizemi çözmelidir...

SARIŞIN BOMBA FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Sarışın Bomba filminin oyuncu kadrosunda; Charlize Theron, James McAvoy ve Sofia Boutella gibi isimler bulunuyor.