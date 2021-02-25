Sarıyer'de kaçak define arayanlara yakalandı

AA 25 Şubat 2021 Perşembe 23:48 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 23:48

Alınan bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri, Garipçe 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'ndan jeneratör sesi geldiğini fark etti. Kontrol için sesin geldiği noktaya giden ekipler, çalışır durumda bir jeneratör, iki çukur ve çukurların içerisine uzatılmış iki boru tespit etti.

Çukurlarda defineci olabileceğini fark eden ekipler, içeridekilere seslenerek dışarı çıkmalarını istedi. Polisin çağrısı üzerine dışarı çıkan İbrahim B., Necmettin Ç. ve Hamdi A. gözaltına alındı.

İncelemelerde, çukurlardan birinin 10 metre diğerinin ise 15 metre derinlikte olduğu belirlendi.

Şüphelilerin yaklaşık bir yıldır kazdıkları çukurları aydınlatmak için jeneratör kullandığı, boruları da oksijensiz kalmamak için kullandığı anlaşıldı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.