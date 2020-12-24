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Yaşam

Sarıyer'de korkutan yangın

Sarıyer'de çıkan yangında, bir gecekondu ve iki bina kullanılamaz hale geldi.

AA24 Aralık 2020 Perşembe 18:55 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 18:55
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Sarıyer'de bir gecekonduda başlayan ve çevresindeki iki binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Derbent Mahallesi Ata Caddesi Bayram Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, daha sonra yanındaki tek katlı iki binaya sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, gecekondu ve diğer iki bina kullanılamaz hale geldi.

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