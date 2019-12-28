Sarıyer'de yol kenarındaki istinat duvarı çöktü





YOL TRAFİĞE KAPANDI



Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Heyelanın yaşandığı yol tamamen trafiğe kapanırken Maslak yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine sevk edilen iş makinaları yardımıyla yolun bir şeridi temizlendikten sonra trafik tek şeritten aralıklarla kontrollü olarak sağlandı. Göçükten kısmen zarar gören kamyonet sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, kamyonet etrafındaki moloz yıkıntıları temizlendikten sonra başka bir çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.





"YARALI YOK AMA ŞANS ESERİ YOK"



Göçüğün meydana geldiği istinat duvarının hemen üst tarafında esnaf olan Kutlu Çırçır, “Her yağmurda bu tekrar ediyor, biz bunun altyapısının yapılması için devamlı söylüyoruz fakat çözüm getirilemiyor. Her yağmurda yaşanıyor bu, geçen yağmurda da yol kapandı. Şu anda da işte otoparkımız düştü. Araba maddi manevi bir hasar gördü. Üzüldük ama altyapının yapılmasını talep ediyoruz. Burası ana cadde yani. Göçme anını görmedim, dükkandaydık otoparkçımız söyledi bize geldik sıkıntıyı gördük. Yaralı yok ama şans eseri yok, inşallah olmaz. Altyapı yapılırsa buradan geçen araçlar rahat rahat geçer. Acımız büyük" şeklinde konuştu.





İş makinaları ve itfaiyenin yoğun çalışmaları ile yoldaki moloz parçaları kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.