İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9587
  • EURO
    6,6619
  • ALTIN
    289.225
  • BIST100
    113684
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Sarıyer'de yol kenarındaki istinat duvarı çöktü
Yaşam

Sarıyer'de yol kenarındaki istinat duvarı çöktü

Sarıyer'de şiddetli yağış sonrası yol kenarındaki istinat duvarı çöktü.

DHA28.12.2019  23:18 - Güncelleme: 28.12.2019  23:18
Şiddetli yağış sonrası yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. O anda yoldan geçmekte olan bir çekici kamyonet toprak altında kalmakta son anda kurtuldu. Çekicinin sürücüsü yara almadan kurtulurken araçta hasar oluştu. Göçüğün meydana geldiği yol uzun süre trafiğe kapandı.


ÇEKİCİ ÇÖKEN DUVARDAN SON ANDA KURTULDU 


Olay saat 20.30 sularında Sarıyer Çayırbaşı Tüneli girişi Çırçır Suyu mevkii Maslak yönünde meydana geldi. Etkili olan sağanak yağmurla birlikte yok kenarındaki istinat duvarı çöktü. O anda yolda seyir halinde bulunan 34 AZ 5726 plakalı çekici kamyonet yola devrilen duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Araç kısmen zarar görürken sürücü ise yara almadan kurtuldu. 


YOL TRAFİĞE KAPANDI


Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Heyelanın yaşandığı yol tamamen trafiğe kapanırken Maslak yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine sevk edilen iş makinaları yardımıyla yolun bir şeridi temizlendikten sonra trafik tek şeritten aralıklarla kontrollü olarak sağlandı. Göçükten kısmen zarar gören kamyonet sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, kamyonet etrafındaki moloz yıkıntıları temizlendikten sonra başka bir çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü. 


"YARALI YOK AMA ŞANS ESERİ YOK"


Göçüğün meydana geldiği istinat duvarının hemen üst tarafında esnaf olan Kutlu Çırçır, “Her yağmurda bu tekrar ediyor, biz bunun altyapısının yapılması için devamlı söylüyoruz fakat çözüm getirilemiyor. Her yağmurda yaşanıyor bu, geçen yağmurda da yol kapandı. Şu anda da işte otoparkımız düştü. Araba maddi manevi bir hasar gördü. Üzüldük ama altyapının yapılmasını talep ediyoruz. Burası ana cadde yani. Göçme anını görmedim, dükkandaydık otoparkçımız söyledi bize geldik sıkıntıyı gördük. Yaralı yok ama şans eseri yok, inşallah olmaz. Altyapı yapılırsa buradan geçen araçlar rahat rahat geçer. Acımız büyük" şeklinde konuştu.  


İş makinaları ve itfaiyenin yoğun çalışmaları ile yoldaki moloz parçaları kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı. 

Türkiye'nin Otomobili''nden yeni görüntü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobil hazımsızlığı! Çamur attılar
Yerli otomobil hazımsızlığı! Çamur attılar

Yerli otomobil hazımsızlığı! Çamur attılar

Büyük korku: Türkiye denize erişimimizi engelleyebilir
Büyük korku: Türkiye denize erişimimizi engelleyebilir

Büyük korku: Türkiye denize erişimimizi engelleyebilir

Japon devinden alkışlanan yerli otomobil hareketi
Japon devinden alkışlanan yerli otomobil hareketi

Japon devinden alkışlanan yerli otomobil hareketi

Dünyaca ünlü isim siparişi verdi
Dünyaca ünlü isim siparişi verdi

Dünyaca ünlü isim siparişi verdi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.