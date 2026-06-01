  Şarjda unutulan telefon yangın çıkardı! Çocuk dumanların arasından canını zor kurtardı
Şarjda unutulan telefon yangın çıkardı! Çocuk dumanların arasından canını zor kurtardı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir dairede çıkan yangın mahallede korku ve paniğe neden oldu. Durumu fark eden çocuk hızla dışarı çıkarak kurtulurken, kısa sürede daireyi yoğun dumanlar kapladı. İlk belirlemelere göre yangının şarjda unutulan bir cep telefonundan kaynaklandığı tahmin edilirken, itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrası tamamen söndürülen yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

IHA1 Haziran 2026 Pazartesi 16:09 - Güncelleme:
Olay, saat 12.45 sıralarında Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 1'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangının çıktığı sırada ev sahibinin oğlu evde uyuduktan sonra uyanarak lavaboya giden çocuk, geri döndüğünde evden yükselen dumanları ve yangını fark etti.

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALDI

Durumu fark eden çocuk hızla dışarı çıkarak kurtulurken, kısa sürede daireyi yoğun dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

ŞARJDA UNUTULAN TELEFON EVDE YANGINA NEDEN OLDU

Yangın nedeniyle apartmanda yaşayan vatandaşlar büyük korku ve panik yaşarken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. İlk değerlendirmelere göre yangının şarjda unutulan bir cep telefonundan çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

"3 KİŞİ YAŞIYORDU VE KİMSEDE DE HİÇBİR SIKINTI YOK"

Yaşanan olayı anlatan Eren Özekin, "Hanım aradı, yangın çıktığını söyledi. Biz de koşarak geldik. Hemen çocukları falan çıkardık. Arkadaş telefondan yangın çıktığını söyledi. Kendisi lavaboya gitmiş, lavabodan dönünce yangın olduğunu söylemiş. İçeriye giremedik. Allah'tan çocuklara da herhangi bir şey olmadı. Hepsini sağ salim dışarıya çıkardık. Allah'a şükür. Arkadaşlar müdahale ediyorlar. Bakalım hayırlısı inşallah. Bir problem çıkmadan bu işten inşallah kurtuluruz. İtfaiye hemen geldi, Allah razı olsun arkadaşlardan. Hemen geldiler, müdahale ettiler. 3 kişi yaşıyordu ve kimsede de hiçbir sıkıntı yok. Hepsi sağ salim çıktı" ifadelerini kullandı.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

